Changement de nom : appelez-la désormais ville de Pantine !

Depuis 48 heures, on ne parle que de ça, un petit "E", qui fait couler beaucoup d'encre et pas mal de salive. "Depuis quelques jours, on est à Pantine", lance un habitant. "Je trouve ça super, on habite à Pantine maintenant", lance un autre. Les avis sont partagés et certains sont même très tranchés. Y en a qui disent que "c'est n'importe quoi, que c'est stupide". La décision a été annoncée lundi sur les réseaux sociaux, par le maire, Bertrand Kern, "Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes". Deux jours après, le maire assume ce coup d'éclat, qui selon lui va au-delà d'un coup de communication. Le Tweet, vu par plus de neuf cent mille personnes a été relayé par l'ensemble de la presse. Mais du côté de l'opposition municipale, on s'inquiète de la mauvaise image donnée à la ville. Cette décision reste symbolique, car administrativement, rien ne changera. Elle a au moins un mérite, celui de mettre l'égalité au centre du débat et même au-delà de "PantinE". TF1 | Reportage J.P. Péret, L. Caboche, J.Y. Chamblay