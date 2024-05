Changement de nom : pourquoi les demandes explosent

Lucie Sarthou Dulac rêvait depuis toujours d’avoir ses nouveaux papiers d’identité. Le nom de famille qui était inscrit auparavant était celui de son père, uniquement des souvenirs douloureux pour elle. Comme pour Lucie, la volonté de changer de nom cache souvent des histoires difficiles, telles qu'un abandon, un inceste ou de la violence. Depuis juillet 2022, cette démarche est devenue beaucoup plus facile. Résultat, durant les six premiers mois de la loi, la mairie de Courbevoie a enregistré 82 demandes de changement de nom. Avant, c’était à peine trois par an. Autre changement majeur, la démarche n’a pas à être motivée, aucune justification n’est demandée. Que permet exactement la loi ? Par exemple, depuis juillet 2022, Élise a le droit de prendre le nom de sa mère plutôt que celui de son père ou l’inverse. Elle peut aussi porter les deux dans l’ordre qu’elle souhaite, ou si elle a déjà les deux noms, en supprimer un. Les détracteurs de cette loi affirment qu’il est désormais plus difficile de retracer les lignées familiales. Les partisans n’y croient pas. En effet, cette loi ne permet pas de s’inventer un nouveau nom de famille. Et si le vôtre est difficile à porter en société, le changer relève d’une toute autre procédure plus lourde. TF1 | Reportage D. Sitbon, E. Alonso