Changement de vie : Bordeaux les a séduit

Selon une récente étude, huit personnes sur dix expriment le souhait de quitter l'Île-de-France pour une meilleure qualité de vie. Et Bordeaux se trouve en tête des villes plébiscitées. Si la capitale girondine est attractive, ce n'est pas non plus un eldorado. Emploi, salaire moins élevé qu'à Paris, mieux vaut anticiper avant de se lancer dans l'aventure.