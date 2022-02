Changer de chaudière : à quelles aides avez-vous droit ?

Josian Payet est propriétaire et il vient de troquer sa vieille chaudière au fioul pour une chaudière à granulés de bois. Cette installation plus moderne consomme deux fois moins d'énergie. Son coût est de 22 700 euros, mais il a pu bénéficier de 15 300 euros d'aide. Selon Christian Moulard, son artisan chauffagiste, il lui faudra seulement trois ans pour amortir sa nouvelle chaudière et ce n'est pas le seul avantage. C'est la flambée du prix du pétrole qui a convaincu Josian Payet de faire ses travaux de rénovation. Et il ne s'attendait pas à faire de telles économies. Pour changer votre chaudière, les aides disponibles sont MaPrimeRénov, qui est accessible à tous les ménages quels que soient leurs revenus. Le Certificat d'Économie d'Énergie, mais aussi les Aides départementales ou régionales, auxquelles la prime peut se cumuler. Ahcene Ghezali, autre propriétaire, a bénéficié des Aides départementales ou régionales. Au total, 12 000 euros pour financer une pompe à chaleur. Il se chauffait auparavant au fioul. Lui aussi a vu sa facture d'énergie drastiquement diminuer avec une technologie plus performante et plus propre. Si vous décidez vous aussi de sauter le pas, soyez vigilant pour éviter les mauvaises surprises. Pour y voir plus clair sur les détails à suivre, consultez le site France Rénov. Il vous permet de faire votre simulation d'aide et de vous aiguiller vers des artisans agréés. T F1 | Reportage A. Barth, V. Daran, S. Humblot.