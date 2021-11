Changer de nom de famille : comment faire ?

Pour faire de son nom d'usage son nom officiel, André Mancini s'est lancé dans un long parcours. Il a fourni ses contrats de travail, des certificats médicaux, une enquête sociale... Un épais dossier envoyé au ministère de la Justice en 2017. Mais celui-ci a été refusé, car le motif affectif ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime. André Mancini a pourtant suivi le parcours classique. Publication de la demande au Journal Officiel et dans un journal d'annonce légale pour qu'un tiers puisse s'y opposer. Puis envoi du dossier au ministère. Si le motif est jugé légitime, la demande est acceptée. À défaut, un recours est possible devant le tribunal administratif. Le Code civil autorise le changement s'il existe un motif légitime. Si l'on porte par exemple un nom ridicule, un nom à consonance étrangère que l'on souhaite franchiser, si l'on veut sauver un nom menacer d'extinction ou encore si l'on veut officialiser un nom d'usage. La liste n'est pas exhaustive et certains motifs sont plus simples à démontrer que d'autres. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.