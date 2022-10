Changer de nom : les services d'État civil croulent sous les demandes

Aujourd'hui, elle s'appelle Élodie Pipard. Dans quelques semaines, elle s'appellera Élodie Chabrol. "Le formulaire pour changer de nom n'a que six pages. Il est vraiment très simple, avec des vocabulaires très compréhensibles", selon elle. Une procédure simplifiée, quelques pages à remplir, un acte de naissance et une carte d'identité suffisent. Pour la jeune femme, le nom de son père était trop difficile à porter. "Mon nom de naissance, c'est le nom de mon papa. Sauf que ce papa n'a pas été très présent depuis toute petite, et il a même disparu à partir de mes dix ans. Le fait de devoir porter un nom qui, pour moi, n'a aucune connexion avec qui je suis, c'est difficile presque", confie-t-elle. Depuis le 1er juillet, les démarches sont simplifiées. À Draguignan, dans le Var, la mairie a déjà reçu une cinquantaine de dossiers. "Le dossier en lui-même n'est pas très long. L'officier d'État civil a juste à vérifier qu'il y a bien les documents demandés. La confirmation, c'est juste une signature à poser sur le dossier", nous fait savoir Patrice Duhan, officier d'État civil. TF1 | Reportage L. Poupon, V. Capus, S. Fortin