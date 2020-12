Chanson, pull, père Noël numérique… L’esprit et le business de Noël

Noël, c'est bien sûr les cadeaux, le menu du Réveillon, mais c'est avant tout un état d'esprit, comme passé un après-midi devant un téléfilm romantique dans ses plus belles chaussettes, ou encore partagées des confiseries avec ses collègues. Un état d'esprit qui n'a pas échappé aux professionnels. Comment tire-t-il profit de cette féerie ? L'industrie musicale est l'un des secteurs à l'avoir compris. Chaque année, de nombreux interprètes s'essaient aux chants de Noël, comme les jeunes artistes français Keen'V et Carla. Tous rêvent évidemment du succès planétaire de Mariah Carey qui lui a déjà rapporté plus de 40 millions d'euros. C'est vraie que Noel est un moment crucial pour le monde musical. Cela représente un tiers des ventes annuelles chez Fnac Darty. "C'est le moment où on réédite les coffrets, c'est-à-dire l'intégrale 15 CD pour 30 euros, ou on va jusqu'au coffret de luxe 95 euros, explique chef de groupe audio, Stéphane Henninot. Noel fait vendre, et donne même parfois un sacré coup de pouce. Cette entreprise de cadeau personnalisé, Génicado à la Chapelle-sur-Erdre, a lancé une ligne de pull de Noël il y a deux ans. Du rouge, du vert, il y en a pour tous les goûts. Dans son atelier, tout le monde à son pull. Et la nouveauté, le masque de Noel que l'entreprise a développé exclusivement cette année, s'est confié son directeur artistique, Pierre-Yves Delaitre-Nicoletti.