Chantage à la sextape : l'affaire qui fait trembler le Sénat

Au Sénat, on sent bien que le sujet dérange. Ceux qui s'expriment sont embarrassés. Deux vidéos compromettantes sont à l'origine de ce malaise. Nous avons pu visionner ces deux extraits. Nous avons choisi de reproduire le premier à l'aide d'illustrations. Un sénateur apparait déshabillé dans son bureau, il reboutonne sa chemise. Face à lui, une femme, téléphone à l'oreille, l'objectif pointé vers l'élu. On l'entend laisser un message vocal à celle qui semble être sa fille. Est-ce une ruse pour filmer l'homme à son insu ? L'extrait dure près d'une minute et trente secondes. Quant à la deuxième vidéo, nous avons choisi de ne pas l'illustrer. L'homme apparait nu sur son lit. La voix de la personne qui filme est similaire à celle entendue sur le premier enregistrement. Cette femme, une secrétaire médicale du Sénat, aurait filmé l'homme pour le faire chanter. C'est ce qu'affirme l'ancien médecin du Sénat, licencié pour avoir, selon lui, dévoilé l'existence des vidéos. Il l'assure, cette femme se vantait de détenir ces enregistrements. Selon le médecin, ce chantage aurait fonctionné. La secrétaire aurait obtenu de nombreux avantages. Nous avons pu prendre connaissance de ses différents contrats et salaires ces quatre dernières années. Le premier fait notable était la transformation de son CDD en CDI bien avant la fin de son contrat. C'est une décision étonnante selon une source proche du dossier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, Q. Danjou, C. Aguilar