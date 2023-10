Chantier de la discorde : affrontements entre religieux et écologistes

Des religieux et des militants écologistes qui en viennent aux mains sur un chantier de construction. La scène surréaliste qui ouvre la vidéo du JT de TF1 ci-dessus s'est déroulée ce mardi matin à Saint-Pierre-de-Colombier, petite commune ardéchoise d'à peine 400 habitants. Une situation de crise que le maire (SE) Gérard Fargier ne semble pas vraiment saisir. Le projet qui divise, c'est la construction d'une église de trois à quatre mille personnes ainsi que des logements pour accueillir des pèlerins. Les permis de construire ont été validés en 2018. Pour les militants écologistes, une plante rare, le réséda de Jacquin, est menacée par la construction. Le chantier est suspendu jusqu'à une réunion prévue jeudi en préfecture pour faire le point sur la situation. Pour Pierre Pantel, collectif écologiste "Les amis de la Bourges", "depuis une semaine, je réclame auprès de la préfecture et du parquet de Privas, c'est de dire, mais bon sang, fait appliquer le droit ! C'est tout. On ne demande pas autre chose que ça". Une réponse qui trouve écho du côté des religieux. "Que le droit soit respecté. Le chantier reprend dès que possible, dès que les conditions sont réunies pour que ça se fasse en sécurité", rétorque frère Clément Marie, membre de la communauté Famille missionnaire de Notre-Dame. Il est difficile d'en savoir plus. Peu de personnes ont accepté de parler dans le village par peur des représailles. TF1 | Reportage O. Couchard, É. Nappi