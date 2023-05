Chantiers à l’arrêt : des propriétaires désespérés

Cela fait un mois que Charlene et Valentin, auraient dû emménager dans leur maison. Mais il reste la plomberie, l'électricité, le carrelage à faire, et l’entreprise de construction, Euro-France, ne répond plus. Elle vient d'être placée en liquidation judiciaire. Les propriétaires n'ont même pas les clés pour entrer et continuer les travaux eux-mêmes. Ils attendent de savoir si l'assurance va les rembourser ou si une autre entreprise va reprendre le chantier, mais pour l’instant, ils sont bloqués. Dans la région, des dizaines de chantiers de l’entreprise Euro-France sont à l'arrêt. À quelques kilomètres, Mylène, une victime, nous montre ce qui devait être l'extension de sa maison. Un investissement de 80 000 euros, un prêt sur quinze ans, c'est une situation dramatique, nous dit-elle, gênée, elle préfère rester anonyme. Une entreprise de construction de maisons individuelles, qui met la clé sous la porte, c’est devenu courant ces derniers mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, G. Frixon, C. Blancart