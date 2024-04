Chaos à Haïti : les ressortissants français évacués

Voici les dernières images des Français évacués d'Haïti. Sur un millier de ressortissants présents dans le pays, plus d'une centaine de personnes a été prise en charge par la Marine nationale. Un Franco-Haïtien a décidé de faire évacuer sa mère. L'opération, toujours en cours, se déroule en deux temps. D'abord de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, vers le porte-hélicoptères Tonnerre. Puis, une fois tout le monde à bord, le bâtiment de la marine française se rendra à Fort-de-France en Martinique. Depuis trois semaines, les affrontements entre gangs et forces de sécurité ont repris de plus belle. Ce week-end à Port-au-Prince, un poste de police a été attaqué, des dizaines de personnes tuées. Pour un journaliste sur place, avec qui nous nous sommes entretenus, les autorités ont perdu le contrôle de la situation. "La police est complètement débordée. Ils sont complètement exténués aussi les policiers", dit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Misrachi, I. Bornacin, S. Hernandez