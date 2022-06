Chaos au Stade de France : les explications de Gérald Darmanin

Sa parole était attendue. Gérald Darmanin reconnaît ce mercredi soir des défaillances. "Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables, qui ont eu lieu [...] Aurions-nous pu anticiper davantage ? Sans doute" a-t-il affirmé. Devant le Sénat, les ministres de l'Intérieur et des Sport ont détaillé le dispositif de sécurité. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé ? Trois jours avant la finale, une note de police alerte sur le fait que 50 000 à 75 000 Anglais sont attendus. Près d'une centaine d'entre eux sont potentiellement violents et d'autres munis de faux billets. Pour encadrer l'événement, 6 800 policiers sont mobilisés. Un nombre record pour un match. Combien y avait-il de supporters sur place ? Gérald Darmanin le répète ce mercredi soir. Il y avait trop de monde aux abords du stade par rapport au nombre de billets vendus. Il produit les chiffres suivants : 73 000 personnes ont emprunté les transports publics. 36 800 sont venus en car, en voiture ou en taxi. En tout, 109 800 personnes ont convergé vers le stade samedi soir. C'est 34 000 de plus que le nombre de places vendues. Existe-t-il une fraude massive ? En tout, 2 589 faux billets ont été scannés par les stadiers. L'un d'eux a par exemple été dupliqué 760 fois. Le ministre de l'Intérieur l'a assuré, vendredi, pour le prochain match au Stade de France, de tels débordements ne se reproduiront pas. T F1 | Reportage H. Dreyfus, J. Lacroix-Nahmias.