Chaos au stade France : "Nous avons demandé au procureur de la République d'ouvrir une enquête", Gérald Darmanin

Pour commencer son intervention, le ministre de l'Intérieur rappelle que "ce qui s’est passé samedi est très regrettable. Profondément, nous sommes touchés par le fait que l'image de la France ait pu être touchée et que la fête ait été gâchée et que 2 700 personnes, quelle que soit leur nationalité, n'ont pas pu accéder à ce match. On a demandé, avec la ministre des Sports, ce matin que l'UEFA les dédommage". Gérald Darmanin explique ensuite qu’il y a eu "entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France". Ils étaient là avec des billets falsifiés, ou sans billets. Il fait savoir par la suite que 70 % des 120 000 personnes contrôlées ont vu leur billet être des faux. Et cela a créé un bouchon très important. Le ministre de l'Intérieur nous révèle également que les problèmes concernaient "exclusivement" les tribunes britanniques. En effet, 20 000 places étaient réservées pour le Real Madrid et 20 000 autres pour Liverpool. Les problèmes n’ont eu lieu que du côté de Liverpool. Au moins 97 % des spectateurs étaient dans le stade à 21 heures pour les Espagnols, contre 50 % seulement pour les Anglais. Gérald Darmanin fait également savoir qu'il a été demandé au procureur de la République d’ouvrir une enquête. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.