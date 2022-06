Chaos au Stade France : trop de faux billets en circulation ?

Le fiasco du match de samedi soir commence par un problème mathématique. Le Stade de France compte 80 000 places, mais pour cette rencontre, ils étaient bien plus nombreux à vouloir rentrer. En tout, 79 000 personnes sont venues avec les transports au commun et 16 000 supplémentaires avec des cars privés selon le ministère de l'Intérieur. Il y avait beaucoup plus de supporters que de places disponibles, mais surtout, 30 à 40 mille d'entre eux sont venus sans billet ou avec un faux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin parle de "fraude massive, industrielle et organisée". Il est impossible de voir la différence entre un vrai et un faux billet à l'œil nu. Le soir du match, deux méthodes existent pour les distinguer. La première s'effectuait au pré filtrage. Grâce à un stylo chimique, des stadiers coloriaient une case blanche au coin des billets. Si une marque apparaît, c'est un vrai. Dans le cas contraire, c'est un faux. Problème, 70% des billets contrôlés à ce niveau sont faux selon le ministère. La deuxième vérification se faisait aux portes du stade. Les billets des 22 000 supporters de Liverpool sont en papier avec un QR Code très facile à falsifier. Une photocopie, parfois, suffit comme nous l'a expliqué Valérie Rouvet, experte en billetterie et gestion des publics. À l'issue de la soirée, 2 700 supporters munis de vrais billets n'ont pas pu entrer dans le stade. Le gouvernement français a assuré qu'ils seront dédommagés. T F1 | Reportage I. Bornacin, M. Debut, A. Poupon.