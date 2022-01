Charbon : les centrales tournent à plein régime

C'est une situation inédite. Cet hiver, la France pourrait bien avoir besoin de charbons comme jamais auparavant. Mais il n'y a plus que deux centrales en fonctionnement : celle d'EDF en Cordemais en Loire-Atlantique et celle de Saint-Avold en Moselle. Pourquoi a-t-on besoin de charbon particulièrement cet hiver ? Pour compenser la production nucléaire française qui, en ce mois de janvier, atteint un niveau historiquement bas. "Il faudra trouver d'autres moyens de production d'électricité pour venir compenser ce manque. Charbon ou gaz, s'ils sont disponibles et on ira aussi les chercher à l'étranger", explique Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation du réseau RTE. Sur 56 réacteurs, dix sont à l'arrêt pour maintenance notamment les plus puissants situés dans les deux centrales de Chooz dans les Ardennes et de Civaux dans la Vienne. Deux centrales qui représentent à elles seules 10% de la puissance nucléaire française. Leur arrêt soudain mi-décembre a incité le distributeur d'électricité à alerter. "Le recours à des coupures ciblées de consommateurs demeure une solution à laquelle RTE devra potentiellement recourir". Une situation de crise qui va forcer le gouvernement à déroger à la loi énergie-climat votée en 2019. Pour mettre fin aux très polluantes centrales à charbon, elle limite leur production annuelle à 700 heures. Mais c'est encore insuffisant pour passer l'hiver selon l'opérateur de la centrale de Saint-Avold dans la vidéo en tête de cet article. Quoi qu'il arrive, cette centrale cessera définitivement son activité le 31 mars. Il ne restera plus en France qu'une seule centrale à charbon, celle d'EDF en Loire-Atlantique dont l'activité doit perdurer jusqu'en 2024.