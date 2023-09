Charentaises, porcelaine de Limoges... bientôt mieux protégées

On reconnaît le linge basque à ses rayures, ses couleurs, et à ses fils de lin et de coton particulièrement épais. C'est un savoir-faire protégé dans le pays depuis trois ans par une indication géographique, une IG. Elle est même fièrement affichée dans l’atelier de "Tissage Moutet". Une fierté, d’autant plus qu’elle sera bientôt reconnue partout en Europe. C'est une très bonne nouvelle pour l’entreprise confrontée depuis des années à des contrefaçons vendues deux fois moins chères. Linge basque, mais aussi porcelaine de Limoges, couteau de Laguiole ou les traditionnelles charentaises, actuellement ils peuvent être copiés et vendus avec leur appellation dans le reste de l’Europe. D’ici 2025, ces mentions seront interdites pour les produits qui n’ont pas le label. Pour l’heure, seules quatorze filières artisanales sont concernées, mais ce changement pourrait attirer de nombreux candidats. "Le fait d’avoir un dispositif européen va attirer beaucoup plus d’entreprises qui vont trouver beaucoup plus d’intérêt à être protégé sur des marchés qui sont clés pour eux", explique cette secrétaire générale d'AFIGIA. TF1 | Reportage H. Villatte