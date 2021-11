Charente-Maritime : au téléphone, les pompiers aident le papa à réanimer son nouveau-né

C’est un appel dont Mickaël Rousseau devrait se souvenir le restant de son existence. En août dernier, à trois heures du matin, un couple se met en route pour la Rochelle, pour atteindre la maternité. Mais, à 20 kilomètres de la destination, l’accouchement se déclenche. Le père se gare alors sur le bord de la nationale, du côté de Nuaillé-d'Aunis, et appelle les pompiers. Très rapidement, l’enfant sort, mais ne respire pas. Le pompier va alors piloter une opération de sauvetage pour lui sauver la vie. "Il y a des choses qui bloquent sa voie", s’alarme le père au téléphone, dont l’enregistrement peut être entendu dans la vidéo en tête de cet article. Mickaël Rousseau garde son calme. "Glissez votre petit doigt un peu dans sa bouche", conseille-t-il au père. Se laissant guider et exécutant les directives du pompier, le père va parvenir à réanimer son nouveau-né. Revenant sur cette expérience, le pompier avoue être encore ému aujourd’hui. "Je n'ai pas dû beaucoup respirer. Dans ma tête, j’avais tout ce qu’on a pu voir en formation qui défilait. Pendant que je lui fais répéter ce qu’il voit, où est-ce qu’il est et j’en profite pour déclencher les secours", se remémore le volontaire. " Le sang-froid des parents a été déterminant. Ils m'ont fortement impressionné", poursuit-il. L'issue a été heureuse malgré les conditions inhabituelles. Chaque année, les pompiers reçoivent 16 millions d’appels d'urgence.