Charente-Maritime : inquiétante montée des eaux

Depuis vendredi, l’eau est montée de presque un mètre. Avec son associé, Jérôme a dû ranger les tables et les chaises d’une paillote en urgence pour éviter qu’elles soient emportées par le courant. Le fleuve Charente est sorti de son lit. À Chaniers, l’eau a avancé d’environ 200 mètres. Le parking et le camping ne sont plus accessibles. Les premières maisons sont seulement à quelques mètres. Mais le fleuve Charente est loin d’être le seul à déborder. Tout le département est placé en vigilance orange crue et inondation. Les pluies abondantes de ces derniers jours ont rempli une partie de l'amphithéâtre de Saintes, transformant son arène en piscine. Et à Jonzac, la Seugne a envahi l’aire de jeux pour enfants. “On a passé une grosse période de sécheresse, et puis, d’un seul coup, on a de l’eau. C’est impressionnant comme ça monte”, explique un habitant. C’est inquiétant, surtout avec les averses fréquentes et abondantes attendues lundi. Les cours d’eau devraient continuer de monter, au moins jusqu’à mercredi. TF1 | Reportage Y. Chambon, R. Dybiec