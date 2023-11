Charente-Maritime : une semaine les pieds dans l'eau

Oubliez la brouette, pour récolter ses poireaux désormais, Noël Michot a investi dans une barque. Avec 70 à 80 centimètres d'eau, forcément, il a dû s'équiper. Ses 40 000 poireaux sont sous l'eau depuis plus d'une semaine et le niveau descend très lentement. Les légumes finissent par s'abîmer. "Je pense qu'il va falloir taper sur 70% de pertes", estime le maraîcher. Plus au nord, à Marans, 3 000 hectares de terres agricoles sont inondés. L'eau encercle une dizaine de fermes. Jérôme Bouju a perdu toute sa production de céréales et tente désormais de protéger ses bâtiments pour garder ses animaux au sec. Cinq cents chèvres sont menacées, les déplacer pourrait les stresser et les mettre en danger. "Elles attendent toutes des bébés. Donc les transporter, c'est très risqué, elles vont avorter la plupart", explique l'agriculteur. L'eau risque de continuer à monter. La digue censée la retenir est fragilisée par plusieurs brèches. Tous les agriculteurs se mobilisent pour la renforcer au plus vite, avec des piquets, des planches métalliques. Une solution qui reste cependant provisoire. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin