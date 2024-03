Charente : pourquoi le fleuve joue avec les nerfs des habitants

Dans ce quartier de Saintes, que l'on voit à l'image, une rue est totalement submergée. Dans l'inquiétude, des habitants étaient contraints de quitter leurs maisons. Ce mercredi encore, l'eau a gagné quelques centimètres. Et la décrue s'annonce très lente. La ville est coutumière de ces débordements. Le record date de 1982. La Charente avait atteint près de sept mètres. C'est un fleuve à crue lente. Après des pluies abondantes, le niveau de l'eau monte doucement et redescendra tout aussi progressivement. C'est un bassin plat avec un dénivelé très faible. La seule solution pour l'instant, c'est de curer le lit du cours d'eau grâce à un bateau, comme l'explique Bruno Drapron, maire (Horizons) de Saintes. L'objectif est d'égaliser le fond de la rivière. Environ six centimètres au maximum seraient ainsi gagnés. Ce qui n'est pas suffisant pour empêcher la Charente de déborder. Comment donc, à l'avenir, contenir les caprices du fleuve ? Pour Jean-Michel Carozza, professeur de géographie physique à la Rochelle Université, il est urgent de développer les zones inondables en amont de la ville. Restaurer des zones humides, créer des bassins de rétention... Autant de solutions qui sont à l'étude. Le pic de la crue, lui, est attendu vendredi. TF1 | Reportage H. Dreyfus, T. Vartanian