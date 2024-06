Chariots abandonnés : Pontoise fait payer les supermarchés

Des chariots abandonnés, mais au beau milieu des immeubles d'un quartier de Pontoise, c'est déjà plus étonnant et interdit. Cela arrive pourtant fréquemment. Face à cette situation, la mairie durcit le ton. Elle a missionné deux agents pour ramasser tous les jours tous les chariots. À peine cinq minutes de route et déjà une première prise. Ces nouveaux encombrants sont au plus vite retirés des routes puis stockés au centre technique de la ville. La traque entraîne un coût, qui est facturé au supermarché de la ville. "Auparavant, les caddys étaient stockés là. On les appelait et ils venaient les chercher. Maintenant, on équilibre les choses. C'est toujours la ville qui fait le travail parce qu'on a besoin de réactivité. Mais par contre, on leur facture", explique Sébastien Guery, adjoint au maire (DVD) de Pontoise en charge de l'aménagement urbain. Et l'addition est loin d'être neutre pour les distributeurs qui viennent chercher parfois jusqu'à plusieurs dizaines de chariots par semaine. "Un dispositif de blocage des roues sera installé très prochainement. Les chariots présents dans l'enceinte du supermarché Lidl ne pourront plus être sortis du parking". Ce dispositif antivol bloque les roues électroniquement si vous quittez le périmètre du magasin. Le groupe Auchan l'a mis en place dans la ville voisine. L'investissement s'élève à plus de 100 000 euros. TF1 | Reportage V. Dépret, R. Roine