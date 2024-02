"Chariots mystère" : des invendus à prix cassés

Il n'aura fallu que quelques secondes pour que le caddie trouve preneur. Béatrice, une cliente du supermarché, ne sait pas ce qu'il contient. Seule certitude, le total du chariot vaut 430 euros d'articles, pour la plupart à déstocker, et qu'elle va payer 146 euros. Quelques heures plus tôt, ce caddie était préparé en rayon par les équipes du magasin. Une fois achetés, les produits ne sont ni repris ni échangés. Le premier chariot mystère a été mis en vente en fin d'année 2023 à Dieppe. Depuis, les opérations se sont renouvelées, avec à chaque fois le même engouement. Pour le chariot d'une autre cliente, il y a 66 % de réduction, et la sensation de faire des économies. Ce type d'opération, qui peut parfois inclure des produits alimentaires, ne fait pas l'unanimité auprès des clients qui préfèrent souvent savoir ce qu'ils achètent. Créer l'événement, tout en écoulant les stocks invendus. Pour Jérémie Juan, directeur de l'hypermarché Auchan à Dieppe, l'opération est un succès. Une communication qui fonctionne, plus de 50 magasins ont depuis réalisé la même opération. TF1 | Reportage G. Thorel, L. Barbier, A. Santos