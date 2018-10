Charles Aznavour avait écrit une chanson pour Johnny Hallyday

Son talent de chanteur n'a été connu que tardivement. Pourtant, Charles Aznavour a toujours été un artiste dans l’âme. Il avait écrit des dizaines de chansons pour d'autres, notamment Juliette Gréco et Édith Piaf. Et même lorsque le succès est arrivé, il a continué à proposer ses chansons à d'autres personnalités, comme celle qui avait lancé la carrière de Johnny Hallyday en 1961. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.