Charles Aznavour : l'hommage de son village

Des millions d'entre nous ont appris avec tristesse le décès de Charles Aznavour. La petite commune de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône, est particulièrement touchée par sa disparition. Le célèbre chanteur s'est en effet éteint dans son "petit paradis provençal". Ses voisins, ses amis et ses proches lui ont rendu hommage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.