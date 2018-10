Charles Aznavour : ses plus beaux rôles au cinéma

Charles Aznavour avait deux amours qu'il avait su concilier dès ses débuts. Ainsi, le chanteur laissait souvent place à l'acteur. Il aura laissé derrière lui une importante filmographie avec près de 80 longs-métrages. Parmi ses plus grands succès, tout le monde se rappelle de "Tirez sur le pianiste", "Un taxi pour Tobrouk" ou encore "Ararat". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.