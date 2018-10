Charles Aznavour : un héritage pour la nouvelle génération

L'héritage est immense et la jeune génération s'en est déjà emparé. En 2014, ils chantaient autour du maître, son répertoire. Charles Aznavour était tourné vers la jeunesse, curieux des nouveaux styles musicaux auxquels il n'avait pas peur de se confronter. Pour beaucoup, il fût aussi un conseiller. Depuis la triste annonce, beaucoup d’artistes ont multiplié les hommages sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.