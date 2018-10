Charles Aznavour : une voix qui ne connaissait pas de frontière

Que cela soit en allemand, en japonais ou encore en anglais, Charles Aznavour était très fier de chanter ses titres dans une dizaine de langues qu'il avait apprises en autodidacte. Ses tubes ont également été interprétés par les plus grands, notamment Frank Sinatra ou Ray Charles. La voix du légendaire chanteur ne connaissait donc pas de frontière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.