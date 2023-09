Charles III en France : les images d'un accueil royal

Invités de marque et tapis rouge à Versailles (Yvelines), ce mercredi soir. Smoking obligatoire pour les hommes et robe longue pour les femmes. Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant ou la superstar Mick Jagger s'assiéront à la table royale. Un dîner pour l'histoire et une famille royale qui fascine toujours autant. Le roi Charles III souhaitait marcher dans les pas de sa mère, en se rendant en France. Accueilli par la Première ministre sur le tarmac d'Orly, le vent a fait quelque frayeur à la reine Camilla. Le couple royal a ensuite rejoint le président et son épouse pour une cérémonie millimétrée à l'Arc de Triomphe. Ravivage de la flamme sur le tombeau du soldat inconnu et un "God Save the King" entonné par le chœur de l'armée française. Le roi et le président ont ensuite descendu les Champs-Élysées. Après s'être entretenus à l'Élysée, ils ont rejoint à pied l'ambassade du Royaume-Uni, voisine. Jeudi 21 septembre, Charles III s'exprimera devant le sénat. Un guide de bonne conduite et des usages royaux a d'ailleurs été envoyé à chaque parlementaire, pour éviter le moindre impair. TF1 | Reportage M. Chantrait, D. Sitbon