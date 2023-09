Charles III en France : les secrets d'une visite royale

Les secrets d'une belle escorte sont : être en rythme bien sûr et mettre les chevaux en confiance, d'où l'intérêt de la grande répétition générale dans le bois de Vincennes. Mercredi 20 septembre 2023, 136 cavaliers de la Garde Républicaine accompagneront le roi Charles III et son épouse la reine Camilla sur les Champs-Élysées. Deux représentants du chœur de l'armée française chanteront sous l'Arc de Triomphe. Ils sont baryton et ténor. Demain, il y a aura, une erreur à éviter à tout prix : "De ne pas dire God Save the Queen", selon Mathieu Septier, ténor. Pour le dîner, la présidence a vu les choses en très grand. Il va se dérouler dans le château de Versailles, là où la reine Élisabeth II s'était rendue à trois reprises. Ils auront d'abord droit à un concerto de violon et puis le dîner des États aura lieu dans la célèbre galerie des Glaces. Une immense table de 62 mètres de long et de 1,5 mètre de large sera installée dans la pièce. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Augey, M. Chantrait, P. Bouffard