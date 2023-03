Charles III en France : une visite d’État sous surveillance

Dineront-ils derrière ces grilles, sous les hors de la galerie des glaces de Versailles (Yvelines) ? Malgré la colère sociale et le risque de manifestations, le repas entre le roi Charles III et Emmanuel Macron reste pour l’heure prévu dans le château selon l'Élysée. Quels dispositifs de sécurité autour du château ? Comment éviter les débordements craints par les autorités ? Pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national et syndicat Unité SGP Police FSMI-FO, la seule solution est de mettre des unités de police tout le long du cortège et surtout de faire de Versailles une forteresse. Une visite sous haute tension, l’ensemble des fonctionnaires de police sera mobilisé à Paris. Le roi Charles III arrivera dimanche soir au pays. Lundi 27 mars, il se rendra sous l’Arc de triomphe avant de descendre les Champs-Élysées pour aller au palais présidentiel. Il prononcera ensuite un discours au sénat, puis il prendra la direction du château de Versailles. Pour mardi 28 mars, le roi Charles va-t-il se rendre à Bordeaux (Gironde) en TGV comme prévu ? Son entourage étudie toutes les options. Autre interrogation, se déplacera-t-il en tramway dans la ville comme envisagé ? Certains habitants regrettent même que les syndicats appellent au blocage des voix. Les Français ne sont pas les seuls inquiets, devant Buckingham Palace, les Anglais croisés cet après-midi regrettent le maintien de cette visite. Une visite hautement symbolique, la première du roi Charles III à l’étranger. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Poupon, G. Brenier