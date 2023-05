Charles III : la ville où il a toujours été roi

Difficile de croire que cette ville fête à peine ses 30 ans. Ses bâtiments imposants, au look centenaire, nous induisent volontairement en erreur. C’est le souhait du roi Charles, encore prince à l’époque, passionné d’architecture. Il commence à bâtir sa ville idéale sur les terrains du Duché de Cornouailles, qui lui appartiennent. Et depuis sa sortie de terre, Poundbury ne laisse personne indifférent. Pour SA ville, Charles voit les choses en grand. Statue de sa grand-mère, reproduction miniature du Palais de Buckingham, colonnes et arches en tout genre. Le style n’est pas moderne, et c’est voulu. Sur une décision de Charles lui-même, pour des raisons esthétiques, il n’y a pas de marquage au sol à Poundbury, mais les routes sont suffisamment sinueuses pour s’assurer que les voitures ne vont pas trop vite. Son attention aux détails s’introduit dans le quotidien des 4 000 habitants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul