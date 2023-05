Charles III : les passions secrètes du nouveau roi

Il y a 40 ans, sa voix résonnait dans cette église londonienne. Alors passionné par le chant, le futur roi Charles III rejoignait le chœur de "The Bach Choir". Son passage dans cette chorale impressionne toujours les plus jeunes chanteurs. Charles III garde une relation privilégiée avec ces choristes. Comme Chloé, ils sont régulièrement invités lors des événements royaux. Mais sa majesté ne peut plus chanter. La raison, un malheureux accident de polo. Touché à la gorge, il est resté dix jours sans pouvoir parler. Moins dangereux que le polo, le roi voue une vraie passion à la peinture, une façon d’apaiser son esprit, selon ses dires. Ses aquarelles sont colorées, comme ce tableau d’un paysage du sud de la France. Et ses toiles princières se vendent plusieurs milliers de livres sterling. Une artiste se souvient de la visite de Charles III dans son atelier. Il consacre aussi du temps dans les jardins, au plus près des fleurs. Pendant dix ans, Linda a travaillé pour le palais de Buckingham. Elle a préparé les bouquets pour les réceptions royales, et notamment pour le mariage de Charles et Camilla. TF1 | Reportage L. Larvor, E. Stern