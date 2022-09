Charles III : l'humour du nouveau roi

Et si ses habits royaux n’étaient qu’un énième costume ? “Cet après-midi, temps froid, humide et venteux dans toute l’Écosse”. Il y a dix ans, il jouait les monsieurs météo sur la chaîne britannique BBC avec un plaisir évident. Dix ans plus tard, dans les rues d’Édimbourg pourtant moroses, quand notre équipe a exhumé cette vidéo, une jeune passante lui répond : "Oui, l'humour britannique est très particulier. Il n’y a que les Britanniques qui peuvent comprendre”. Le roi Charles sera-t-il leur meilleur ambassadeur ? Dans un club de théâtre, étudiant à Cambridge, il a appris la comédie ; et, manifestement, au fil des ans, il y a pris goût. Ici, en Alaska, ou encore en Jamaïque, à chaque visite officielle, il se prête au jeu, se plie aux coutumes locales, comme à Rio ou au Japon. Et tant pis s’il frôle parfois le ridicule. L'argument de ses citoyens : “Je crois qu’il a un sacré sens de l’humour, en fait. Et que comme sa mère, il aime faire pouffer de rire” ; “Ça le rend très humain. Il est comme tout le monde, il a un bon sens de l’humour. Et c’est quelqu’un de normal à qui on peut s’identifier” ; “Je suis convaincu qu’il sera un bon roi”. Un roi qui restera, tous l'espèrent, celui de l’auto-dérision. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Fourny