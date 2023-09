Charles III : un roi écolo dans le vignoble bordelais

Distribution de petits drapeaux français et britanniques, les spectateurs sont en place à tous les étages d'un immeuble, situé juste en face de la mairie. À quelques minutes de l'arrivée du roi, on sent monter l'excitation dans les rues de Bordeaux. Un instant plus tard, Charles III et Camilla sortent de leur voiture. D'abord un bain de foule, avant d'entrer dans l'Hôtel de ville, où le couple royal plante, avec le maire écologiste de la ville, un chêne. C'est le symbole de l'engagement de longue date du roi pour la planète. À l'extérieur, les amoureux de la couronne britannique sont conquis. Pour se rendre à l'étape suivante, pas de carrosse royal, mais un tramway. C'est un trajet écolo symbolique et très court, d'une minute seulement. À l'arrivée, place de la Bourse, il y a tellement de monde que la sécurité britannique a bien du mal à canaliser l'enthousiasme des Français. Le domaine qui produit du vin bio est l'ultime étape de la journée. Ils y font une rencontre inattendue, un lama qui amuse au plus haut point le couple royal. Ce soir du vendredi 22 septembre, Charles et Camilla ont quitté la France pour rentrer en Grande-Bretagne après trois jours de visite. TF1 | Reportage N. Gandillot, E. Braem, C. Aguilar