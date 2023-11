Chartres : l'investissement qui réjouit toute une région

Le ballet des camions de chantier et des pelleteuses a déjà été lancé. C'est un avant-goût voire un indice des annonces qui seront faites jeudi 23 novembre. Des travaux d'ampleur pour des investissements massifs, ce géant pharmaceutique danois, spécialisé dans la production d'insuline pour les diabétiques, fait le pari de la France pour diversifier ses activités. "Aujourd'hui, depuis le site de Chartres, nous pouvons traiter et servir dix millions de patients", souligne David Ester, vice-président de Novo Nordisk en charge des projets d'extension. Selon nos informations, plus d'un milliard d'euros vont être investis sur ce site de Chartres. Et cela fait la fierté des salariés. Toujours selon nos informations, à la clé, jusqu'à 800 emplois pourraient être créés. Novo Nordisk souhaite notamment produire un médicament pour le traitement de l'obésité. Installés depuis près de 60 ans dans la région, ce nouveau projet est aussi une nouvelle aubaine pour tous les sous-traitants comme les fabricants de pièces détachées. On espère aussi des retombées économiques dans tous les secteurs d'activités comme dans l'immobilier. TF1 | Reportage M. Chantrait, L. Attal, C. Blanquart