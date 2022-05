Chasse aux bonnes affaires : attention aux arnaques

Jihane Tawkil a été victime d'une arnaque au pouvoir d'achat. En cherchant un cadeau pour son frère, elle est tombée sur un site internet vendant des figurines de Star Wars à prix cassés. L'affaire était trop belle. La femme jeune donne alors son numéro de Carte Bleue pour valider l'achat. Elle constate après l'opération qu'il n'y a aucun suivi, ni historique, rien du tout. "C'est comme si cela n'avait jamais existé", nous dit-elle. Ces pièges sont fondées sur l'une des préoccupations essentielles de Français, la baisse du pouvoir d'achat. Depuis six mois, les arnaques les plus fréquentes sont celles sur les bons de réduction, mais aussi sur les voyages et les séjours, ainsi que les arnaques à l'énergie solaire. Rechercher la bonne affaire à tout crin n'est donc pas sans danger. En effet, "l'inflation contraint les budgets de ménages. Donc, les gens recherchent des coupons, des bons de réduction. Et ces escrocs savent faire des sites qui sont des copies conformes des vrais sites avec une facilité déconcertante", nous explique Laurent Amar, cofondateur de France Vérif. Pour ne pas tomber dans le panneau, l'un des réflexes doit être de vérifier l'adresse du site en question. Et pour cela, Laurent Gayraud, juriste de l'association nationale de défense des consommateurs et usagers, rappelle que la seule solution, c'est d'ouvrir votre navigateur et taper vous-même l'adresse du site. Il déconseille d’accéder à un site via une annonce un peu frauduleuse sur les réseaux sociaux ou via un mail. Ce dernier émane de pirates, mais veut vous faire croire que ça vient d'autre chose. En principe, votre banque à l'obligation de vous rembourser. En réalité, elle le fait rarement. Le motif, le piège était trop gros. Vous avez donc fait preuve d'une négligence grave. T F1 | Reportage H. Dreyfus, J.P. Héquette.