Chassé par un Rafale, un avion largue sa cargaison de drogue en vol

Sur une vidéo, on peut voir et surtout entendre un Rafale en pleine chasse d'un avion de tourisme. C'est une course poursuite aérienne que les habitants ne sont pas prêts d'oublier. Le petit avion largue des sacs avec à l'intérieur de la drogue. Pour les retrouver, les forces de l'ordre se déploient. L'hélicoptère de la gendarmerie sillonne la zone et au sol chaque champ est fouillé. L'un des habitants raconte avoir trouvé l'un des paquets et l'avoir ouvert. Trente kilos de drogue seront retrouvés. L'histoire est rocambolesque. Samedi 24 juin, un avion de tourisme traverse la frontière en provenance d'Allemagne. Alors qu'il passe au-dessus de la centrale de Fessenheim, un site sensible, l'alerte est aussitôt déclenchée. Un Rafale décolle pour l'intercepter, le capitaine Cyril était à la manœuvre. Un jeu du chat et de la souris s'ensuit pendant une heure entre les deux avions. Pour une ultime tentative de s'échapper, l'avion de tourisme se pose en urgence à Aubenas. Le pilote, un ressortissant polonais, laisse son avion avec à l'intérieur près de 36 000 euros en liquide. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Buisine, C. Cambier