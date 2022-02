Chasse : peut-on restreindre la pratique ?

Sur la commune de Laillé (Ille-et-Vilaine), le souvenir de l'accident de chasse du mois d'octobre dernier est toujours bien présent dans les esprits. Après le drame, il a fallu trouver des solutions. La commune a donc pris un arrêté temporaire d'un mois avec deux mesures phare : interdiction de la carabine, qui peut tirer à plus de 2 km, et interdiction de chasser ou d'approcher avec les chiens à moins de 150 mètres des habitations, Inapplicable pour les chasseurs. Conséquence : les sangliers ont proliféré. Leur population, même régulée, est déjà un désastre pour les cultures. Depuis des mois, madame le maire enchaîne les réunions avec les différents acteurs de la commune, mais aucune solution ne semble durable. "C'est bien de créer de la démocratie sur sa commune, de créer des échanges entre citoyens, mais c'est aux chasseurs de se remettre en question. C'est à l'État et aux législateurs d'encadrer les pratiques de chasse", nous explique Françoise Louapre, maire (DG) de Laillé. La France est le seul pays d'Europe à autoriser la pratique de la chasse tous les jours durant cette période de l'année. TF1 | Reportage T. Lagoutte - J. Denniel