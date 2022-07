Chasseur tué : sa femme en garde à vue 27 ans après

Vingt-Sept ans après les faits, on a peut-être un début de réponse. Le 25 décembre 1995, le corps de Christophe Doire est retrouvé dans un fossé au bord d'une route de l'Allier, avec une botte à la place de la tête. Longtemps, les autorités ont cru à un règlement de compte entre chasseurs. Désormais, c'est sa veuve, présumée innocente, qui est mise en examen pour meurtre. Le maire aimerait croire à un dénouement. Après des années d'oublis, l'affaire est rouverte en 2020. En avril 2022, tout s'accélère. Le corps de Christophe Doire est exhumé pour faire parler l'ADN. La nouvelle piste est celle du meurtre conjugal alors que les enquêteurs découvrent que les relations du couple étaient orageuses. Lui, aurait été violent, et elle se serait peu impliquée dans l'enquête. Des éléments intrigants selon l'ancienne avocate de la famille. Accident ou non, quelque temps avant le meurtre, l'épouse du chasseur avait fait tomber un sèche-cheveux dans la baignoire de son mari. Elle nie son implication dans le meurtre, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité si elle est renvoyée dans le tribunal.