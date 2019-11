Châtaigniers d'Ardèche : une filière menacée par la sécheresse

Symbole de l'Ardèche, la châtaigne est l'un des produits emblématiques de l'automne. Depuis quelque temps, la production est en berne. De nombreux arbres meurent à cause du changement climatique et de la sécheresse. Un drame écologique, mais aussi une perte économique que notre équipe a pu constater. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.