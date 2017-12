Le Château Louis XIV est la maison la plus chère du monde

Le "Château Louis XIV" a été acheté en 2015 par le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane pour la somme de 275 millions d'euros. Faisant de cette bâtisse la maison la plus chère du monde. Cette magnifique demeure de 5 000 m² se situe à Louveciennes, près de Paris. Elle a été construite avec ascenseur et climatisation en 2011. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.