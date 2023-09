Châteaux : un business qui peut rapporter

Au château de la Mazure, il y a des rituels auxquels on ne déroge à aucun prix, à commencer par la balade matinale, en anglais forcément. Le bain linguistique doit être total. Réputé pour ses immersions haut de gamme, le Château des langues s'adresse pour l'essentiel aux cadres en formation professionnelle. La formule est florissante, Thibault le Marié a repris et fait évoluer l'activité familiale il y a dix ans. Il affichait, l'an dernier, 1,5 million de chiffre d'affaires grâce à des petits groupes d'élèves logés au château. Malgré tout, l'entretien et les restaurations absorbent des sommes considérables. Cela commence avec ce qu'il appelle "les petits billets", car le vrai sujet, ce sont les gros chantiers de restauration. Le devis vient d'arriver, c'est 150 000 euros rien que pour des tapisseries précieuses. Pour assurer la pérennité des châteaux, la course aux idées est permanente, l'échange d'expériences entre propriétaires est indispensable. Avec les Audacieux du Patrimoine, comme ils se sont baptisés, il est question de stratégie. Thibault veut transposer son concept dans d'autres châteaux, un peu comme une franchise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Croccel, C. Blancart