Chaudières à gaz : peut-on vraiment les interdire ?

Pour le chauffage, pour l'eau chaude, Ariette a fait installer il y a 5 ans une chaudière à gaz. Pour elle, pas de changement, tant que son installation fonctionne. Mais le gouvernement envisage d'interdire le remplacement des vieilles chaudières à gaz. Près de onze millions de foyers sont aujourd'hui équipés en France. On compte entre 400 et 500 000 nouvelles chaudières installées chaque année. Problème : il s'agit de la deuxième méthode de chauffage la plus polluante après le fioul. Pour les professionnels du secteur, cette interdiction serait trop contraignante. D'abord, pour les particuliers, installés une pompe à chaleur, par exemple, coûte en moyenne 10 000 euros de plus qu'une chaudière. Deuxième difficulté, l'installation d'un autre système de chauffage n'est pas toujours compatible avec le logement. Selon certains spécialistes, il existe une solution qui permettrait de concilier porte-monnaie et environnement. Cela consiste à conserver les chaudières, mais en modifiant le gaz utilisé. Depuis 2022, l'interdiction s'applique déjà en partie. Il n'est plus possible de construire une maison individuelle avec une chaudière à gaz. TF1 | Reportage L. Kebdani, G. Parrot