Chaudières au gaz et au fuel : 1 000 euros de plus pour les remplacer

Il y a un mois, Didier s’est offert cette pompe à chaleur flambant neuve pour remplacer sa vieille chaudière au gaz. Coût total : 14 000 euros, mais de cette somme il a déduit 4 900 euros d’aides. Et si Didier avait patienté jusqu’au 15 avril, il aurait obtenu 1 000 euros d’aides supplémentaires grâce à un nouveau coup de pouce à Ma Prime Rénov' annoncé par le gouvernement. Seul moyen pour en bénéficier : remplacer votre chaudière au gaz ou au fioul par un système plus vertueux comme une pompe à chaleur ou un poêle à granulés. Un choix qui vous permettra de faire des économies sur le long terme. Tous les Français sont éligibles à cette nouvelle prime de 1 000 euros. Pour faire une demande et réaliser une simulation, tout se passe sur le site Internet “France Rénov”. Avant de vous lancer, pensez à comparer plusieurs devis et surtout, choisissez bien votre artisan. Cette prime cumulée avec d’autres aides peut atteindre jusqu’à 9 000 euros pour remplacer votre chaudière au gaz par une pompe à chaleur, par exemple. Depuis son lancement en 2020, plus d’un million de dossiers ont été déposés. T F1 | Reportage P. Corrieu, M. Chaize, J.V. Fournis