Chaudron olympique allumé : une ambiance de feu

C’était une folie, des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus de 100 000 personnes à applaudir Jul au moment de cet allumage. Les gens étaient là depuis huit heures du matin, sous une semi-canicule toute la journée, un soleil très puissant. Les grands-parents, leurs petits-enfants, des parents, des familles, des gens venus de tous les milieux. C’était vraiment une communion populaire, comme on en a rarement vu en France ces dernières années. La météo a été formidable, la pluie, le vent, et cela a fini en arc-en-ciel juste au-dessus de Belem. Franchement, l’ambiance a été fabuleuse à Marseille. TF1 | Duplex S. Millanvoye