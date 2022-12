Chauffage au bois : comment cette commune a réduit sa facture ?

Des plaquettes de bois déchiquetées, c’est un combustible facile à trouver et surtout pas cher. Son prix imbattable de 20 euros le mètre cube, a permis de stopper l'envolée des coûts. Deux silos assurent un mois de tranquillité. À Westhoffen, on a vu les choses en gros, les bâtiments communaux ont été isolés avant d’être reliés au circuit de chauffage, la mairie bien sûr, mais aussi la bibliothèque, la salle polyvalente, et même les lieux de culte. Avant, l'église Saint-Martin avait sa propre chaudière et devait remplir la cuve assez frais. Mais la commune est généreuse, ainsi la salle polyvalente est mise à disposition des associations de la commune. Il n’y a pas de subvention, mais des locaux chauffés, gratuits, même par grand froid. Le cœur du système est une chaufferie à deux millions d’euros, qui alimente aujourd’hui 18 bâtiments. Tout est géré par ordinateur. Et une modularité permet de ne chauffer que quand c’est nécessaire, un service à la carte. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claude-Pierre