Chauffage au bois : les demandes explosent... les prix aussi !

À Ludesse, dans le Puy-de-Dôme, voici une livraison tant attendue pour cette famille. Il s'agit de cinq mètres cubes de bois, qui constituent leur seule source de chauffage. Avec la hausse du nombre de foyers se chauffant au bois, la ressource est très convoitée et se vend plus cher que l'année dernière. Une aide financière devrait bientôt être disponible pour ces foyers. Mais comment expliquer cette hausse du prix des bûches et des granulés ? Selon les professionnels, comme la demande a augmenté, il est plus difficile pour eux de se fournir en bois. Ils doivent chercher plus loin dans les régions voisines, ce qui fait plus de frais de transport. Un autre facteur, selon les vendeurs, c’est que les exploitants forestiers auraient augmenté leur prix. Les deux entreprises que notre équipe a rencontrées, nous assurent ne pas avoir augmenté leurs marges. Mais sur certains sites internet d'entreprise de granulés, les prix ont largement augmenté. Ce fabricant proposait la tonne de granulés à 360 euros en juin dernier. Elle est en ce mois de septembre à 838 euros. Beaucoup de particuliers connaissent à l'heure actuelle des difficultés en approvisionnement. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Gathy