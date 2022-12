Chauffage au bois : qui va bénéficier de la nouvelle aide ?

Que vous soyez adepte des bûches pour vous chauffer cet hiver ou des granulés, bonne nouvelle ! Vous pourriez avoir le droit à cette nouvelle aide de l'État. Un chèque de 50 à 200 euros en fonction de vos revenus, à partir du 22 décembre prochain. Seule condition : faire partie des foyers les plus modestes. En clair, si vous êtes seul, vous ne devez pas gagner plus de 2 260 euros par mois. Pas plus de 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. Le gouvernement souhaite ainsi compenser la hausse du prix du bois, plus 30% en un an pour les bûches. C'est même plus de 100% pour les pellets. Pour obtenir cette aide, il faudra envoyer votre facture sur un site de l'État déjà dédié aux chèques énergies. Au total, 2 600 000 foyers devraient en bénéficier. TF1 | Reportage V. Dépret