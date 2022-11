Chauffage au bois : une nouvelle aide

Pour Christophe Canevet, livreur de bois de chauffage dans le Finistère, le mois de novembre est un peu la course. Chaque jour, il livre onze palettes de bois et encaisse les factures. Pour cette année 2022, c'est souvent compliqué. En moyenne, le prix du bois a augmenté de 30 % en un an. En raison de cette augmentation, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle aide : un chèque chauffage au bois. Son montant, encore à l'étude, devrait tourner entre 100 et 200 euros. Il sera sûrement versé au début de l'année 2023 aux mêmes bénéficiaires que les chèques énergie. Certes, l'aide est bienvenue mais elle semble insuffisante pour les grosses factures. Dans l'Hexagone, 6,5 millions de foyers se chauffent au bois. Grâce à ce futur chèque chauffage au bois, valable pendant deux ans, ils pourront payer toutes leurs factures énergétiques, y compris le bois mais aussi le gaz ou le fioul. En attendant, chacun s'adapte. Les contours de cette nouvelle aide seront détaillés courant décembre. Mais on sait déjà qu'une enveloppe budgétaire de 230 millions d'euros sera consacrée au dispositif. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Ebrel