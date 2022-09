Chauffage au fioul : jusqu'à 200 euros d'aide

C’est toujours un moment qu’il redoute, David doit faire le plein de sa cuve de fioul. et avec l’envolée des prix, la facture est beaucoup trop lourde. L’année dernière, pour 1 000 litres, il devait payer 800 euros. Cette année 2022, ce sera 1 490 euros. Une somme presque doublée en un an. Alors, il attend l’aide de l’État avec impatience. Qui touchera 100 euros ? Qui touchera 200 euros ? Les seuils de revenu ne sont pas encore connus. Cette aide concernera la moitié des ménages qui se chauffent au fioul, soit 1,5 million de Français. Mais pour François qui touche un salaire de cadre, il a peu de chance d’en bénéficier. Alors que le chèque énergie ne concernait jusqu’alors que le gaz ou l’électricité, le fioul ne bénéficiait d’aucune aide de l’État. Un rééquilibrage semblait donc essentiel pour les professionnels. Cette aide devrait être versée aux ménages concernés avant la fin du mois de novembre. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman